Pamela Jiles relató por qué no ha hecho ningún retiro del 10%

"No podría ser que un legislador legisle para sí mismo", aseguró. Además, calificó de "contradictorio" el discurso de Sebastián Sichel tras revelar que hizo el retiro del 10%.

Pamela Jiles

La diputada Pamela Jiles (PH), una de las principales impulsoras de los retiros de fondos previsionales en el Congreso, reveló que no ha acudido a esta reforma en ninguno de los tres proyectos aprobados. “No he hecho ningún retiro”, confirmó la parlamentaria, quien aseveró que legalmente sólo podía sacar sus fondos durante la primera reforma constitucional.

“No lo hice porque, primero, estaba preocupada desde el segundo retiro de presentar la indicación que, efectivamente pusimos, para que ninguna autoridad pública pudiera sacar otros retiros más que el primero“, señaló en entrevista con La Red.

Asimismo, sostuvo que “jamás habría sacado el primer retiro porque me parece que, si bien era legal, era completamente inmoral sacarlo”.

“No podría ser que un legislador legisle para sí mismo. O sea, eso significaría que yo presento un proyecto de ley para sacar retiros y lo saco yo. Es más, desde mi posición personal siendo legal, a mí no me parece muy presentable que ningún parlamentario de esta legislatura haya votado a favor o en contra de ese retiro, lo haya sacado”, agregó.

Los dichos de la diputada surgen en medio de la discusión sobre el proyecto del cuarto retiro del 10%, que fue despachado al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. En paralelo, algunos ministros y ex autoridades de Gobierno han revelado que acudieron al retiro del 10%.

Tal es el caso del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien esta semana confirmó que realizó retiro de fondos, a pesar de sus constantes críticas a la iniciativa del cuarto, que se tramita en el Congreso.

Al respecto, indicó que “lo de Sichel es ya impresentable desde todo punto de vista, porque resulta que la inflación iba a explotar, Chile se iba a incendiar, las pensiones futuras eran nuestra responsabilidad para los demás y no para él, es contradictorio”.