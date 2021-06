Pamela Jiles exigió test de droga a candidatos presidenciales por un particular motivo

La diputada señaló que "los candidatos presidenciales transparenten antes de la fecha de primarias su narco dependencia, si la tienen”.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, realizó una insólita petición a los precandidatos presidenciales de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, quienes participaran en las primarias del próximo 18 de julio.

En concreto, la parlamentaria pidió que se realice un test de drogas para dar a conocer si hay o no una “narco dependencia”.

La honorable reiteró el llamado que realizó durante el fin de semana, en respuesta a los dichos del candidato UDI, Joaquín Lavín, quien en el pasado debate presidencial de Chile Vamos, aseguró que “muchas madres” lo llaman por teléfono para pedirle que les diga a sus hijos que “dejen de fumar marihuana”, para posteriormente recrear el momento en redes sociales.

Te puede interesar: Cathy Barriga se robó los computadores y celulares de la Municipalidad de Maipú

En la oportunidad, Jiles ironizó con un video tipo “Tik Tok” en donde enumera varias drogas e insta a los presidenciables de todas las corrientes políticas a hacerse un examen de drogas para mostrar transparencia a la ciudadanía.

@HolaChileLaRed @JuliaVialTV Indicación de mi autoría a Ley de Combate al Narcotráfico, aprobada en la Cámara hace 2 meses, obliga a toda autoridad pública a someterse a narcotest. Actuales candidatos presidenciales deben hacérselo. Trasparentar q no tienen dependencia de narcos pic.twitter.com/SXf79gNdEm — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) June 28, 2021

Tras esto, declaró desde el Congreso, que le parece indispensable y por lo tanto invita a “todos los candidatos presidenciales que van a primarias a someterse a una narcotest en un organismo público”.

Te puede interesar: ¡Sinvergüenza! Cathy Barriga fue denunciada por querer robarse una yegua de Maipú

Puntualizando que pretende que se realicen “examen de pelo, de orina y de sangre sin trampas. Y que ese organismo público exhiba esos resultados, que no los exhiba un médico de cabecera ni otro tipo de alternativa”.

“Me parece completamente necesario que los candidatos presidenciales transparenten antes de la fecha de primarias su narco dependencia si la tienen. Que transparenten frente a la ciudadanía que no tienen ninguna situación de dependencia con el narco”, cerró.