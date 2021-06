Pamela Jiles anunció los motivos para bajar su candidatura a La Moneda

La parlamentaria del Partido Humanista aseguró que su sueño es "vivir en el corazón de mi pueblo".

La diputada Pamela Jiles (PH) se refirió a una eventual candidatura presidencial, descartando por el momento buscar postular a La Moneda en noviembre próximo.

La legisladora dejó en claro en radio ADN que “yo no soy candidata presidencial”, agregando que empezó a surgir su nombre en las diversas encuestas por una cuestión espontánea, ya que su opción no es candidatearse como Presidenta.

“Me llama la atención que haya aparecido en diversos lugares de las encuestas de la Plaza Pública. Después del inicio del estallido social empecé a aparecer en las encuestas por mención espontánea, pero yo no he postulado, ni sueño estar ahí, mis sueños políticos son otros”, declaró.

La diputada Pamela Jiles reconoció que “mi partido habló de figura presidencial y me pidió a mí que yo asumiera una candidatura. Yo he señalado que no he respondido a esa propuesta, lo que me parece claro. No he sido candidateada ni me he autocandidateado”.

La parlamentaria aseguró que su sueño es “vivir en el corazón de mi pueblo”, agregando que “he tenido la confianza de la gente que espera que esté con ellos, aspiro a que la gente haya sentido que yo pensé con ellos, que actué por ellos y no los abandoné”.

Junto con ello, tuvo palabras para la aventura política de su pareja, Pablo Maltés, quien apenas fue la quinta opción en la elección de gobernador de la Región Metropolitana.

“Lo viví como una derrota, pero una derrota que tiene que ver con darme cuenta de que yo instalé pésimo, siendo supuestamente una comunicadora, la expectativa que tenía respecto a la elección. No soy la única responsable, también ocurrió que los analistas señalaban a coro que las posibilidades de este candidato era llegar segundo, tercero, incluso primero”, argumentó.

Sin embargo, agradeció los casi 275 mil votos obtenidos por Maltés, indicando que “mucha gente lo hizo pensando en mí, porque Pablo no tenía un perfil público ni hubo tiempo para desarrollarlo, por lo que unas de esas personas acudieron a mi llamado. Son seis Estadios Nacionales, la suma de la votación de seis diputados”.