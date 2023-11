Pailita a punto de titularse: cantante responde a malintencionado comentario sobre sus estudios

El cantante urbano Pailita recibió un malintencionado comentario por parte de uno de sus seguidores. El joven había publicado una fotografía en donde se le veía en un salón de clases como parte de la producción del nuevo videoclip de la canción “Lento”.



En el post escribió “No me gusta la matemática pero ahora puro que yo cuento😇… Clases particulares a domicilio jajaj agende su día”. Fue ante esto que una persona cuestionó su nivel educacional, lo que no dejó indiferente al artista.

Pailita revela que está terminando una carrera universitaria



En los comentarios de la publicación señalada el cantante de 23 años recibió el siguiente comentario: “Jajaja pa la foto nomás, me imagino que no tiene ni cuarto medio”. El autor de “Ultra Solo” no dudo en dejar en claro que ya terminó el colegio y que incluso está cerca de titularse de la universidad.



“A punto de titularme de electricidad industrial en la universidad, compañero”, le respondió al usuario. Su reacción tuvo miles de likes y comentarios de apoyo.



"Jajaja Ahí quedaste. Tiene mejor vida que tú flaco. Tienes la media perso"; "Te dejaron piolita", fueron algunos comentarios que se destacaron entre los fanáticos del joven artista.



Cabe destacar que Pailita se ha diferencia de otros músicos urbanos nacionales por condenar la violencia y el consumo de drogas, ya que, el tuvo un hermano con problemas de drogadicción que actualmente se encuentra preso por asesinato.