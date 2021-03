[FOTOS] Padre de Tamara Moya celebró la muerte del asesino de su hija en redes sociales

Un portonazo a un carabinero en Pudahuel terminó con la muerte de uno de los tres delincuentes. Se trata de un adolescente de 16 años que, según la familia de Tamara Moya, es el autor del asesinato de la pequeña de 5 años.

Alegría en las redes sociales causó la noticia de la muerte del cobarde asesino de Tamara, la pequeña de 5 años que murió tras recibir un disparo en una encerrona en Huechuraba.

El incidente de esta madrugada consistió en un portonazo en la comuna de Pudahuel, donde un carabinero fue abordado por tres sujetos.

El funcionario hizo uso de su arma fiscal para repeler el ataque y logró abatir a uno de ellos, mientras que los otros huyeron y el auto fue encontrado más tarde en la comuna de Quilicura.

El individuo, quien perdió la vida, era un adolescente de 16 años y se trataría del presunto autor de la muerte de la menor.

La noticia causó la reacción inmediata del padre de Tamara, quien publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

"Qué pachó Luchito?

Ahhhh, parece que era verdad que cuando el otro devuelve los balazos ya no eran tan choros.

Y tus compañeritos donde están?

Escondidos, salieron arrancando como las ratas que son y te dejaron botado como la mierda que eres.

Tengo más fotos de este angelito, pero si o no que así se ve bonito?

Aún no muere, está en riesgo vital en el Félix Bulnes por si quieres mandarle flores o visitarlo.

Para que no quepan dudas, este es el bastardo que mató a mi hija.

FAVOR COMPARTIR MILES DE VECES PARA QUE TODO CHILE VEA ESTE SACO DE MIERDA FLOTANDO EN SU PROPIA SANGRE!!!"

“Siento que con el suceso de esta noche se empieza a hacer justicia por nuestra hija, porque todavía falta que caigan los cómplices y espero que ahora sí que caigan muy pronto, apuren las diligencias que puedan faltar porque ya se vio que los tipos no estaban escondidos viendo Netflix, estaban buscando hacer más daño”, añadió durante esta mañana el padre de la menor.