Pablo Zalaquett rompe el silencio y emplaza a Kramer a no humillar a ministra Cubillos

Mucha expectación ha causado la rutina que Stefan Kramer realizará este domingo en el Festival de Viña debido a su humor político en estallido social.

La rutina que Stefan Kramer realizará este domingo en la Quinta Vergara para la jornada inaugural del Festival de Viña del Mar tiene con mucha preocupación a la clase política chilena en medio del estallido social que vive Chile hace cuatro meses.

El comediante realiza muchas imitaciones de personas de la política chilena, con mucha contingencia, además, lo que tiene expectantes a las figuras, sobre todo de la Derecha.

En ese sentido, el ex alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett, rompió el silencio y habló desde la experiencia propia al ser uno de los más imitados por Kramer.

“Siempre he creído que el humor y la política van de la mano, en la medida que los humoristas no denigren a las personas y no se aprovechen de sus defectos y tics”, comenzó en conversación con el matinal Contigo en La Mañana de CHV.

“En un momento como el de hoy, no creo que sea bueno haciendo humor político polaricen a un país que necesita una reconciliación”, añadió.

Pero Zalaquett fue enfático en defender a una ministra del Gobierno de Sebastián Piñera. “Con respeto a si Kramer debe o no imitar a Marcela Cubillos, lo puede hacer si no la denigra, pero por lo que he visto, sí lo hace. Por experiencia propia, Kramer exacerba los defectos y humilla a las personas”, manifestó.

Cerró pidiéndole a Kramer que “espero que no lo haga por el bien de todas las autoridades del país”.