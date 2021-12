Pablo Longueira tildó a la Convención Constitucional como un “asalto político”

El ex ministro de Economía de Piñera criticó al Gobierno tras ceder en la paridad de género, algo que benefició a la izquierda en el órgano constituyente.

Pablo Longueira

El ex ministro de Economía y ex senador de la UDI, Pablo Longueira, nuevamente salió de las cavernas para criticar duramente la conformación de la Convención Constitucional, a la que calificó como un “asalto político” que terminó beneficiando a sectores de la izquierda.

En una entrevista a radio ADN, el ex legislador gremialista -que en el plebiscito de 2020 había llamado a votar por la opción Apruebo por la nueva Constitución- cuestionó que el Gobierno cediera en algunos puntos que, según él, terminaron afectando la representatividad del órgano constituyente.

“La Convención Constitucional fue un asalto político. Esa gente no representa al Chile real”, señaló.

El ex dirigente UDI planteó que “se cedió en la paridad, se cedió en los pueblos originarios que no había para qué ceder. Los pueblos originarios no están votando por el Frente Amplio, están votando todos los representantes por el Partido Comunista”.

“Una cosa es que hayan ganado porque cedieron de todo el Gobierno. Cedió paridad, autoimpuso algo que no es una realidad (…) obviamente que eso juega a favor de la izquierda, la centroderecha no tiene mujeres o la cantidad de mujeres que tiene la izquierda”, agregó el ex secretario de Estado.

El procesado político también analizó la segunda vuelta presidencial, afirmando que Chile “perdería menos” con un triunfo de José Antonio Kast en comparación con Gabriel Boric.

“Con Kast Chile pierde mucho menos que si gana Boric. Creo que lo peor que le puede pasar a la gente más sencilla y humilde del país es que venga una experiencia de izquierda como la de Boric. Tengo la peor opinión de esa izquierda latinoamericana”, cerró.