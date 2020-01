View this post on Instagram

Un joven se encuentra con muerte cerebral tras recibir un impacto de un proyectil durante la madrugada de este jueves en la comuna de Padre Hurtado. El hecho ocurrió en el marco de enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. El joven fue trasladado a la ex Posta Central, donde se confirmó la gravedad de sus lesiones. Personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llegó hasta el recinto asistencial para constatar la situacion del joven.