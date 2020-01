Alerta máxima: se repiten las condiciones Metereológica de mega incendios del 2017

Este jueves comienza una intensa ola de calor con baja humedad y fuertes vientos, lo mismo que sucedió hace tres años con el siniestro que afectó al país.

Las autoridades están alertas debido al inicio de una intensa ola de calor en la zona centro sur del país, que dejará temperaturas por sobre los 40 grados, fuertes vientos y una muy baja humedad.

Estas son las mismas condiciones que se dieron en enero del 2017, cuando un mega incendio forestal azotó a gran parte del territorio, consumiento más de medio millón de hectáreas y dejando 10 muertos, la mayoría bomberos y brigadistas de la Conaf.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile indicaron que, para esta jornada, la máxima será de 36 grados, intensificándose conforme se acerque el fin de semana. Para el sábado, se esperan 40° en zona de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

“El investigador del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (Citra) de la Universidad de Talca detalló que las zonas más afectadas de la Región del Maule serían las ubicadas al interior de la Cordillera de la Costa, lugar que tiene características diferentes a las del valle central, y que serían las causantes en gran medida, de los incendios forestales”, indicó T13.

Es por eso que las autoridades llaman a la población a tener cuidado debido a que el 95% de los siniestros son causados por el ser humano. No botar colillas de cigarros, no hacer fogatas y no dejar vidrios en zonas rurales son medidas primordiales para evitar una tragedia.