Oficialismo lanzó inédito desafío a Boric y Provoste sobre proyecto de indulto a presos del estallido

Los diputados de Chile Podemos Más aclararon que harán "todo lo necesario para que ese proyecto jamás sea ley”.

Un grupo de parlamentarios de Chile Podemos Más sostuvieron una reunión con el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, en la que reafirmaron su compromiso por rechazar el proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido social, iniciativa que actualmente está siendo analizada en el Senado.

En la instancia, en la que aseguraron que también participó por algunos minutos el presidente Sebastián Piñera, los diputados y diputadas recalcaron que harán “todo lo necesario” para detener la medida, además de emplazar nuevamente a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste.

El legislador de RN Sebastián Torrealba, afirmó que el título de la reunión fue “No al indulto”, ya que el objetivo es “terminar ahora ya con este proyecto”.

“Aquellos que quieren insultar simplemente no entienden la pesadilla que han vivido todos los chilenos en el último tiempo. Por eso, queremos hacer un llamado a Yasna Provoste y a Gabriel Boric a que sean valientes, porque es fácil condenar la violencia a través de Twitter, pero las declaraciones y los Twitter se acabaron”, agregó.

Torrealba emplazó a los aspirantes a La Moneda, indicando que “llegó el momento de las acciones, y esas tienen que ir conectadas a retirar este proyecto de ley cuanto antes, si no lo hacen, vamos a hacer todo lo necesario para que ese proyecto jamás sea ley”.

En tanto, el diputado de la UDI Guillermo Ramírez señaló que Boric y Provoste “no se atreven a no apoyar el retiro de indulto” ni tampoco a quitar su firma de la iniciativa.

“Si una persona intenta matar a otra, pero no le resultó, esa persona va a ser indultada. Incluye también la agresión a la autoridad, como oficiales de Carabineros, PDI o Gendarmería, esos serían indultados, pero como no se atreven a decirlo ni a retirar la firma, inventan cosas que el proyecto no dice”, añadió.

Las críticas se suman a las emitidas este martes por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien apuntó a que Provoste, Boric y la diputada RD Catalina Pérez fueron los responsables de los hechos de violencia y saqueos ocurridos el lunes 18 de octubre pasado.

Ante las acusaciones de incitación a la violencia, el diputado y candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó que el gobierno “busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol: Garantizar el orden público“.

Además, el actual diputado acusó que el Ejecutivo “se está haciendo desentendido” con respecto “a las demandas que miles de chilenos y chilenas están levantando para transformar y terminar con las desigualdades de nuestro país”.

Por el lado de Yasna Provoste (DC), señaló que el gobierno “fracasó” en su labor de mantener del orden público. “Así ha ocurrido con el narcotráfico, la delincuencia en los barrios y también en los grupos violentistas que se esconden y se infiltran en las manifestaciones”.

En cuanto al proyecto de indulto, la senadora aclaró que “nuestro proyecto de ley persigue terminar con las prisiones preventivas injustas, y el texto dice por hechos ocurridos entre octubre del 2019 y diciembre del 2020″.