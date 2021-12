Obispo le dijo a un grupo de niños que el Viejito Pascuero no existe

El religioso señaló a los jóvenes que todo es por un marketing publicitario de Coca-Cola.

Desgraciado. Así se podría catalogar a un obispo de Italia que impactó a todos al cuestionar la existencia del "Viejito Pascuero" frente a un grupo de niños que aún creen en la magia de esta festividad.

Según informó CNN, esta situación ocurrió en la ciudad italiana de Sicilia, donde el obispo Antonio Staglianò le dijo a un grupo de niños escolares, quienes se encontraban en un festival de arte, que Santa Claus (Viejito Pascuero) no era real.

“No, Santa Claus no existe. De hecho, agregaría que el rojo del traje que lleva fue elegido por Coca-Cola exclusivamente con fines publicitarios”, comentó Staglianò a los niños, según medios sicilianos.

De acuerdo a los medios de comunicación de ese país, el obispo emitió esos comentarios en una celebración de la festividad de San Nicolás, como también es conocido el Viejito Pascuero y cuya figura inspiró su creación.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y se volvieron virales, razón por la que la Diócesis de Noto publicó un video con la disculpa del obispo, post que fue compartido en su página de Facebook.

“No dije que Papá Noel no existe, pero durante un encuentro con los niños les expliqué que Papá Noel es un personaje de ficción, inventado por Coca-Cola y que se inspira en un personaje real: San Nicolás de Mira, un santo que llevaba regalos a los pobres”, dice parte del comunicado en nombre del obispo.

“Para el obispo de Noto, el verdadero mensaje de la Navidad está contenido en la gruta de Belén, donde nace el Niño Jesús en el frío y las heladas”, se detalla.

Por otro lado, en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica, Staglianò dijo que “no les dije que Santa Claus no existe, pero hablamos sobre la necesidad de distinguir lo que es real de lo que no lo es”.