Niña de sólo 10 años queda con graves secuelas motrices tras desmayo por lacrimógenas

Todo sucedió el pasado sábado en la velatón del manifestante que falleció electrocutado al escapar de Carabineros. Se encuentra en estado muy grave.

Uno de los hechos más terribles en este estallido social es el que sucedió el sábado en Plaza de la Dignidad, cuando una niña de sólo 10 años se desmayó por el excesivo uso de gases lacrimógenos por parte de Carabineros, quedando con graves secuelas motrices.

Según informó El Desconcierto, la menor asistió junto a sus padres a la esquina de Alameda con Ramón Corvalán, lugar donde el viernes falleció un manifestante al caer a un foso electrificado mientras escapaba de la represión policial.

“Según denunciaron varios testigos de los hechos y quienes atendieron a las afectadas en el punto de asistencia médica establecido en Dardignac, la niña resultó con compromiso motor luego de estar inconsciente por casi 20 minutos. Los testigos relataron a Diario Universidad de Chile que, en medio del acto conmemorativo, efectivos de Fuerzas Especiales comenzaron a reprimir con carros lanza aguas y gases lacrimógenos. Fue en ese contexto que la madre de la menor se desmayó producto de la intensidad de los gases lacrimógenos”, indicó el medio.

“Luego, la niña de 10 años, por proteger a su hermana de siete años, va donde ella y recibe las lacrimógenas. Cuando viene el zorrillo ella va donde su hermana y, por lo que contó la niña (de diez años), siente un fuerte impacto en la espalda. Lo cual todavía nosotros no sabemos qué es lo que recibió en la espalda. Pero un impacto muy fuerte, porque tenía una desviación de la columna, o sea, era una niña que cuando la recibimos tenía una hemiplegia. No podía mover la mitad de su cuerpo, no tenía fuerza muscular en su pierna izquierda, en su brazo izquierdo. Tenía problemas del habla, hacía mucho esfuerzo para hablar. De hecho, cuando nosotros la vimos en el punto, estaba muy grave”, declaró Natalí Jarpa, estudiante de enfermería que recibió y atendió a la familia en el punto de asistencia médica.

Tanto la menor como la madre terminaron desmayadas producto de los gases, y tras los hechos, la Fiscalía Centro Norte investiga la situación para dar con los culpables de este suceso que impactó a todos.