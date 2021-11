Nicole “Luli” Moreno entregó una polémica postura sobre el aborto libre

La modelo fitness indicó que “no todos pueden pensar de la misma manera”.

Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, entregó por primera vez su postura sobre el proyecto de aborto libre que se discute en el Congreso, indicando que “no está a favor de matar un niño”.

Durante un programa en Mega, la modelo fitness estuvo de acuerdo con el discurso que dio la ex candidata a constituyente, Eleonora Espinoza, quien está abiertamente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

“Ella (Espinoza) está diciendo que no está a favor de matar un niño, seamos realistas, así se dice, matar a un niño, que se está formando y ya tiene cerebro, que ya tiene su cuerpito”, comentó.

En ese contexto, Moreno declaró que piensa “muy parecido” a la otrora postulante al órgano constituyente. “Sorry, pero yo adoro a los niños y en lo personal, valga la redundancia, estoy en contra del aborto”, enfatizó.

“Es por algo muy mío… Me voy poner en mi caso, si me violaran, yo no me haría un aborto. Siento que es un fetito, o sea, es un ser vivo que lo voy a llevar dentro”, agregó la ex participante de El Discípulo del Chef, quien aclaró que “no todos pueden pensar de la misma manera”.

Luego de recibir críticas por parte del público virtual del espacio, finalmente recalcó que si bien ella no se sometería a un aborto, “eso no implica que esté en desacuerdo con lo que estamos discutiendo. Respeto la decisión de cada persona“.