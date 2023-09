José Antonio Neme protagonizó un tenso momento con el político del Partido Socialista Osvaldo Andrade. En la instancia el conductor quiso abandonar el estudio.



En medio del debate por la figura de Augusto Pinochet y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Neme y otros rostros políticos invitados al estudio tuvieron una acalorada conversación.

Algunos de los entrevistados fueron Mario Desbordes, Marco Enríquez-Ominami y el senador Manuel José Ossandón.



Tenso momento entre Neme y Andrade



Mientras Neme entregaba su opinión respecto a responsabilidades y contexto nacional actual, Andrade lo interrumpió y le dijo:



"¿Me permite? Sé que no me corresponde este rol en una invitación, pero mantengamos la calma. Muy seriamente voy a decir que yo no vengo a huevear a este programa o tampoco que me golpeen la mesa".



Frente a esto el conocido periodista contestó inmediatamente."¿Lo dice por mí? Me voy entonces, para que siga Gonzalo, me voy, no tengo ningún problema. Yo me retiro de esta discusión".



En esta misma línea agregó. "Si el señor Andrade me cuestiona a mí, porque estoy alterado, me voy a tomar una agüita de manzanilla y vuelvo después al estudio".



Tras esto el exministro del Trabajo hizo alusión a la tolerancia. "Ese es el problema que tenemos, nos cuesta mucho tolerarnos. Solo digo que nos tratemos con respeto, no pido más que eso".