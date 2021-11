Natalia Valdebenito trató de "paco culi.." a Mario Desbordes en redes sociales

“Qué rasca, don paco. Todo es muy rasca. Duele el país corrupto que hicieron. Y usted es cómplice de este gobierno violador de DD.HH”, señaló la "humorista".

Una dura discusión protagonizaron el pasado sábado Natalia Valdebenito y Mario Desbordes en redes sociales, luego que el exministro de Sebastián Piñera celebró la incorporación de Paula Daza a la campaña de José Antonio Kast.

La subsecretaria de Salud Pública participará “sin goce de sueldo” como parte del equipo del abanderado del Frente Social Cristiano de cara a la segunda vuelta presidencial, agregando que no dejará su cargo en el ministerio.

Esta decisión fue cuestionada desde varios sectores, en donde incluso la Oposición señaló que recurrirá a Contraloría para revertir esta situación. Por lo mismo es que Desbordes salió al paso de estas voces críticas.

“Tiene vacaciones acumuladas de años, pero si hubiera pedido feriado la critican porque es remunerado. Si hubiera renunciado, la critican por dejar el ministerio, si pide permiso sin goce de sueldo la critican igual. Les dolió la llegada de esta gran mujer: bienvenida Paula Daza“, sostuvo el otrora secretario de Estado.

Tiene vacaciones acumuladas de años, pero si hubiera pedido feriado la critican porque es remunerado. Si hubiera renunciado, la critican por dejar el ministerio, si pide permiso sin goce de sueldo la critican igual. Les dolió la llegada de esta gran mujer: bienvenida Paula Daza! — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 27, 2021

Fue ahí cuando vino la respuesta de la humorista: “Qué rasca, don paco. Todo es muy rasca. Duele el país corrupto que hicieron. Y usted es cómplice de este gobierno violador de DD.HH. No se nos olvida, dOn paco”, expresó.

“Otra pseudo progre que cree que me ofende cuando me dice “paco”. ¿Y lo de rasca será por facho pobre? Clasista doña Natalia, que seguro cree que me importa su tuit ofensivo y con prepotencia típica de la izquierda que se cree con superioridad moral, pero que no le ha ganado a nadie”, le replicó el político.

Otra pseudo progre q cree q me ofende cuando me dice “Paco”, y lo de rasca será por facho pobre ? Clasista Doña Natalia, q seguro cree q me importa su tuit ofensivo y con prepotencia típica de la izquierda q se cree con superioridad moral pero q no le ha ganado a nadie. Chao! https://t.co/6xazJDqRAH — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 27, 2021

Tras esto, la triunfadora del Festival de Viña endureció sus palabras: “Paco culiao lo encuentro mejor, pero no sé… (sic)”.

Por último, Desbordes finalizó con un directo mensaje a Valdebenito: “Paaaavre, que pena tu vida, quizás Viña te dejó así, no es tu culpa, busca ayuda, aún es posible. Ten fe”, cerró.