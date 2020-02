Natalia Valdebenito criticó duramente al Festival de Viña y los humoristas que se presentarán

La comediante que triunfó en el escenario de la Quinta Vergara hace unos años, desmenuzó sin filtro la versión que comienza en dos semanas más.

Natalia Valdebenito, la comediante que tuvo un arrollador éxito en el Festival de Viña hace cuatro años, criticó duramente a la versión de este 2020 y a los humoristas que se presentarán en la Quinta Vergara.

Su análisis se da en medio del estallido social que comenzó el 18 de octubre y que, todo parece indicar, tendrá un nuevo impulso en marzo.

“El Festival de Viña es la muestra clara de seguir con la normalidad, y no sé si la gente quiere seguir con eso, yo tampoco”, comenzó diciendo en entrevista con Publimetro.

“El Festival y todos los festivales en el país insisten en eso. Quizá quede ‘la cagá’ pero eso aún es una nebulosa, espero que nadie corra peligro, desde la gente que vaya a protestar como quienes se suban al escenario”, prosiguió.

Además, puso la duda al decir que “no sé cómo lo harán los animadores como María Luisa Godoy. No sé si la gente sabrá de donde proviene su origen social, tal vez Martín Cárcamo no, pero sus inclinaciones políticas ahora sí importan, entonces para todos es un riesgo desde cualquier punto de vista”.

Natalia Valdebenito culminó diciendo que “todos los humoristas son bastante inofensivos. Los que más podrían acercarse al canto popular son los Fusión Humor, además, creo que son muy talentosos, tienen gracia, o “El Flaco”. Pero sí creo que la gente les está pidiendo a los comediantes, hace rato, a mojarse el culo, a aprovechar la instancia para arriesgar algo”.