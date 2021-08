Myriam Hernández confesó que debió morir en el trágico accidente aéreo de Juan Fernández

La cantante nacional relató cómo una decisión le salvó la vida en el late "Pero con Respeto" de CHV.

Accidente de Juan Fernández.

La cantante nacional, Myriam Hernández, fue la nueva invitada al segundo capítulo del late Pero con Respeto, espacio conducido por Julio César Rodríguez y emitido por CHV, en donde recordó una de las experiencias más conmovedoras de su vida.

La artista señaló que estuvo a punto de subirse al fatídico avión que se estrello el año 2011 camino a la Isla Juan Fernández, donde fallecieron los 21 tripulantes, entre ellos el querido animador de televisión Felipe Camiroaga.

"Fue tremendo, qué terrible recordar ese momento por todas las personas que partieron, especialmente por Felipe Camiroaga que era un gran amigo", expresó muy emocionada.

En esa misma línea, explicó que "Felipe Cubillos me había invitado muchas veces y yo nunca podía ir, y le había dicho que a este vamos", señalando que al viaje iba acompañada de Jorge, su marido.

Sin embargo, y tan solo a días de embarcarse en ese fatídico vuelo, su hijo tenía todo listo para viajar a España, y ella se confundió de fechas, por lo que descartó el viaje a Juan Fernández para ir a despedir a su retoño.

"Llamo a Felipe Cubillos, le explico y él me dijo 'quédate tranquila, relájate, no hay problema", expresó. Tras eso, la cantante contó que el día del accidente se encontraba junto a su esposo regresando a casa tras ir a dejar al aeropuerto a su hijo, cuando en un momento revisó su celular y comienza a leer algunos tuits que hablaban del accidente.

"Le comento a Jorge, se me aprieta estómago, él me dice que debe ser una de esas bromas en que matan famosos y llegamos a la casa, prendemos el televisor, veo las noticias... me puse a llorar, sentí que estaban muertos todos", relató.

Tras confirmar la noticia, la artista solo tenía en su mente que: "En ese viaje íbamos con Jorge, podía haber sido algo horrible, pensaba en Felipe". "Le di gracias a Dios de rodillas de no haber estado ahí, con la pena de las personas que partieron", confesó la jurado de Yo Soy con mucha emoción. Luego, con su marido "Nos abrazamos y lloramos".

Para finalizar, la cantante reflexionó y aseguró que: "Te cambia la vida en un segundo. En un segundo podríamos no haber estado".