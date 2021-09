¡Mutó en buena persona! Diputada de RN anunció su voto a favor del cuarto retiro del 10%

La parlamentaria manifestó que "quien no tenga la necesidad de utilizar su 10% tiene la libertad de mantenerlo en su cuenta".

Paulina Núñez (RN).

La diputada Paulina Núñez (RN), se desmarcó del oficialismo y anunció que votará a favor de la reforma constitucional, argumentando que “la posibilidad de usar un nuevo 10%, sirve a la gente que ve en estos recursos un respiro al mal momento económico”.

“Estoy convencida que los ciudadanos saben que se trata de dineros que no pueden ser mal utilizados. Quien no tenga la necesidad de utilizar su 10% tiene la libertad de mantenerlo en su cuenta. Pero debemos dejar de tratar a la gente como personas sin capacidad de discernir respecto de lo que es o no bueno para ellos”, sostuvo.

Asimismo, afirmó la necesidad de asegurar los recursos previsionales para los futuros pensionados y pensionadas, instando a revisar el actual sistema de jubilación en Chile.

Cabe señalar que la diputada es integrante de la comisión, sin embargo, en la votación fue reemplazada por la parlamentaria Karin Luck, quien rechazó la iniciativa.

Por tanto, explicó que “formo parte de la Comisión de Constitución, pero en algunas sesiones, en algunos días, hay diputados que me reemplazan cuando no puedo asistir. Y no puedo manejar ni pedirle a un diputado que vote de una u otra forma“.

Pero pese a esta situación, enfatizó que su voto será a favor del cuarto retiro, para “ir en apoyo de las Pymes, de la clase media y de personas que hoy día no necesitan endeudarse para pagar sus deudas o salir adelante. Esa votación será pública la próxima semana“.