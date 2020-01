El crudo relato de la mujer que simuló pedir una pizza para denunciar violencia intrafamiliar

La mujer fue brutalmente golpeada y quemada por su marido y para no levantar sospechas, llamó al 133 para pedir comida. La operadora entendió perfectamente.

Impacto causó la noticia que se conoció este lunes, la cual ya está dando la vuelta al mundo, cuando una mujer de Temuco simuló pedir una pizza por teléfono para llamar a Carabineros y denunciar una brutal agresión de su esposo.

Ivette Necul, marcó el 133 y dijo que quería algo para comer. La operadora, algo desconcertada, le dijo “usted está llamando a Carabineros”, a lo cual la mujer, con voz quebrada, le dijo “Si sé”.

Ese fue el momento en que la oficial al otro lado de la línea entendió perfectamente lo que ocurría, por lo que empezó a hacerle preguntas a la temuquense para que respondiera con monosílabos y así no levantar las sospechas de su maltratador.

Ivette conversó con el matinal Contigo La Mañana de CHV, donde dio un estremecedor testimonio. “Lo sorprendí mirando videos para adultos que no corresponden en una casa con niños. Le pedí que no siguiera y se alteró. Ahí me empujo a la cama y me empezó a golpear con sus puños y me estaba ahorcando. Yo me defendí, pero me quebró varios huesitos de la mano”, comenzó.

“Me dolía mucho, me pegaba con sus puños y luego me roció con colonia para prenderme fuego y me quemó la nuca. Me incendió con su encendedor”, añadió, aguantando el llanto por recordar el momento que vivió.

Ivette prosiguió contando que “como vio que esto se le escapó de las manos y que tenía llamas, me abrazó para apagarme. Fue ahí cuando le dije que no siguiéramos peleando y que mejor iba a llamar para pedir comida porque era tarde para cocinar almuerzo. En ese momento llamé a Carabineros”.

“Quiero agradecer a la carabinera que me respondió, que supo entenderme y me siguió el juego para que pudieran llegar a salvarme de mi pareja. No se demoraron nada y llegó una patrulla, motoristas y un furgón. Como se vio atrapado, se entregó tranquilamente”, complementó.

Finalmente, la mujer dejó en claro que “quiero que se haga justicia y que no haya hombres así. Tengo claro que llevamos 5 años juntos, pero tengo miedo y no quiero estar cerca de él nunca más”.