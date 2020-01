Mujer del escándalo en el aeropuerto dice que lo hizo tras funa a Van Rysselberghe

La mujer que aparece en el viralizado video de redes sociales dice que las intentaron detener tras funar a la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe.

Luego de la masiva viralización de un video, donde se observa que una mujer hace un tremendo escándalo en el Aeropuerto de Pudahuel al negarse a ser revisada por personal de la DGAC, la protagonista explicó el hecho.

Se trata de la actriz Karla Richter Montecino, quien dijo que inventó lo de ser hija de un general del Ejército para evitar que la detuvieran en el terminal aéreo y evitar lo que, según ella, podría ser una violación.

“Si dije que era hija de general fué porque me detuvieron junto con mi compañera y no iba a dejar que la torturaran, que fue lo que me hicieron a mí y bien poco me importa porque me han violalado y torturado compañerxs (sic)”, lanzó en su cuenta de Facebook.

Luego reforzó su idea al agregar que “soy hija de un general dije para proteger a mi compañera malditos bastardos y qué pasaaashhh muestren el tal videos completo fachos culiaohs y me violaron que más quieren bastardos cuicos sin SENAME (sic)”.

Todo esto se debió tras una funa, que ella misma grabó, a Jaqueline Van Rysselberghe, en donde se observa cómo los pasajeros en la terminal aérea le cantaron “Las balas que nos tiraron van a volver” y otros reclamos debido a que la presidenta de la UDI se saltó la fila en la revisión.

La mujer expuso todo en su cuenta de Facebook.

Viralizalo funa a la vanriselverga con mi compañera Pancha La Dolorida nunca más viajarán tranquilxs Publicado por Karla Richter Montecino en Miércoles, 22 de enero de 2020

Si dije que era hija de general fué porque me detuvieron junto con mi compañera y no iba a dejar que la torturaran, que... Publicado por Karla Richter Montecino en Miércoles, 22 de enero de 2020