¡Mostró las garras! Doctora Cordero "barrió el piso" con Tomás Fuentes en "Mucho Gusto"

La diputada electa le "paró los carros" al RN, quien se refirió a sus dichos sobre el derecho a voto a "personas que no tengan la suficiente formación".

La doctora Cordero no se guardó nada.

En toda una polémica se convirtieron las declaraciones emitidas por la diputada electa por el distrito 10, María Luisa Cordero, en el programa “Pecados Digitales” de Mega, donde aseguró hace unos años que su voto “no puede valer lo mismo” que el de su asesora del hogar.

La psiquiatra incendió la mecha al revelar que sigue “pensando igual”. Por lo mismo, sus palabras nuevamente dieron que halar y se transformó en tema obligado en redes sociales y en los matinales.

Y uno de los que se colgó de estas palabras fue el diputado Tomás Fuentes, quien sacó lo acontecido a colación.

“La voy a llamar, pero la voy a llamar de buena onda. Le voy a decir ‘doctora, yo le quiero decir como consejo, que no puede entrar a la cámara de diputados, planteando un voto de clases. Yo discrepo de usted, es legítimo, pero le diré ‘entre más suave”, afirmó el parlamentario en el “Mucho Gusto”.

Tras cartón, en el matinal se contactaron con María Luisa para que explicara sus polémicos dichos. En la instancia, reveló que las personas “deben votar informadas. Debería ser una tarea, desde el colegio”. Además, reveló que existe una campaña para hacerle la vida imposible para cuando llegue al congreso.

De hecho, mientras hablaba sobre esa situación, aprovechó de pararle los carros a Tomás Fuentes por sus dichos anteriores. “Yo espero que el diputado me deje de nombrar, porque hay una campaña para que cuando lleguemos los que somos de centro derecha nos hagan la vida a cuadritos”, le dijo en vivo.

“María Luisa, yo no estoy en ninguna campaña por si acaso. Al revés. De hecho partí diciendo que había que escucharte”, le aclaró de vuelta el parlamentario, cuestión que no impidió que la doctora continuara con su arremetida.

“No hable, no se meta. Déjemela a mí que me las arregle. La izquierda está con el traste a dos manos. Están asustados, caballero”, aseguró.

Posteriormente, cuando ya había terminado el enlace con la diputada electa, Fuentes se refirió al “enojo” de la ex panelista de televisión.

“Yo no la quise interrumpirla porque parece que estaba un poco molesta, pero yo tengo los mejores ánimos con ella porque vamos a compartir un partido político”, cerró.