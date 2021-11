Monserrat Álvarez dejó como ignorante a diputado del PS en CHV

El parlamentario hizo un llamado a los diputados que están en cuarentena preventiva a que asistan a votar la acusación contra Piñera.

Monserrat Álvarez terminó enojada.

Un momento de furia vivió la periodista y animadora del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Monserrat Álvarez, cuando se encontraba conversando con el diputado Leonardo Soto (PS) respecto a la votación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera que se realizará la próxima semana.

El parlamentario se refirió a las ausencias, por ejemplo, de Gabriel Boric (CS) y Giorgio Jackson (RD) en la Cámara debido al contagio de COVID-19 del primero, lo que podría hacer peligrar el avance del líbelo. Sin embargo, y pese a que los frenteamplistas cumplen cuarentena, Soto hizo un llamado para que fueran a votar de igual manera.

“Yo creo dos cosas, primero que los diputados que estarían con dificultades para sesionar el día lunes, que están con cuarentena preventiva, yo creo que deberían venir a votar (…) cuarentena preventiva, como su nombre lo indica, significa que la persona no tiene contagio y solamente por prevención se le pide..”, decía, lo que provocó que la periodista reaccionara de inmediato.

“No, está equivocado”, le dijo la conductora, pero como el diputado no tenía retorno, continuaba con su intervención, sosteniendo que “el mundo se divide entre los que están contagiados y los que no están contagiados”.

La periodista, ante las palabras de Leonardo Soto, insistía en que “está dando puros conceptos malos y es un diputado… Luchito, parece que estás sin audio, pero tenemos que corregirlo”.

“Aquí el mundo no se divide entre los que están contagiados y los que no, punto uno… Aquí el mundo se divide entre los contagiados, los que no, los contactos estrechos, que son posibles personas que tienen coronavirus que todavía no se sabe porque están en período de ventana hasta los cinco días en que se le toma el PCR”, cerró.