Mon Laferte sorprendió a sus fans al anunciar que está embarazada

La cantante chilena Mon Laferte sorprendió a todos sus fans y al mundo entero al anunciar que está embarazada y esperando su primer hijo junto a su pareja, el mexicano Joel Orta, quien además es su jefe de producción.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó una imagen en la que aparece sentada en el suelo junto a una silla, con un vestido rosado y al fondo una sábana blanca. “Estas son mis primeras fotos embarazada. ¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas”.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así”, reconoció la cantante chilena, a lo que se suma que “se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil”.

En esa misma línea confesó que “me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que… ¡Soy feliz! Seré mamá, que hermosa es la vida”, cerró.

Mon Laferte anunciando su embarazo.

La cantante dio a conocer que está embarazada a solo días de dedicarle tiernas palabras a su pareja por su cumpleaños. A través de un video en la misma red social, la cantante entregó detalles de lo que ha sido este proceso, sobre todo tras un año tomando hormonas. Además, reveló que sus deseos de ser madre llegaron recién pasados los treinta años porque antes no quería.

Te puede interesar:

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo. Pero es que ya no puedo más, tengo que seguir dando entrevistas y hablando porque viene una gira ahora y tengo que seguir haciendo promo y tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió y no puedo avanzar ocultando algo”, confesó.

Además, reconoció que “tengo miedo” y que debe “guardar reposo absoluto”, pero que después de un par de semanas que le quedan podrá salir de gira “y poder sentir volver a ser yo en el escenario”.

“Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil y ser mujer, pasar estas cosas y estar en la industria, estar haciendo música… Pasan muchas cosas atrás que no se cuentan. Pero siento que me saqué un peso de encima enorme al hablar”, cerró.