¡Miserables! Funcionarios de la Armada fueron acusados de violar a una conscripta en Iquique

La mujer denunció los hechos en la Gobernación Marítima, quienes abrieron una Investigación Sumaria Administrativa (ISA) en la Armada.

Cinco funcionarios de la Armada de Iquique atraviesan una grave acusación, puesto que fueron apuntados como los culpables de una violación de la cual fue víctima una conscripta de la misma institución.

En particular, el abogado de la denunciante, Enzo Morales, precisó que “cuando compartían en una fiesta, contra su voluntad, sin su consentimiento y presumiblemente por haber sido adulterado uno de los tragos que consumió en la noche, fue abusada sexualmente en presencia de cinco funcionarios”, esto el pasado agosto.

Ante esto, la mujer denunció los hechos en la Gobernación Marítima, lo que conllevó a abrir una Investigación Sumaria Administrativa (ISA) en la Armada de Chile. No obstante, el magistrado indicó que hasta la fecha el caso no ha avanzado, e incluso los cinco acusados no han sido llamados a declarar, ni mucho menos han sido expulsados de la institución.