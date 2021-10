Ministro Ossa afirmó que “confía” en que su sector apoyará a Piñera en la acusación constitucional

"Si alguno tiene una duda se la vamos a aclarar con la mejor de las voluntades", señaló la autoridad, y aseguró que es "solamente una especulación" si el presidente se enteró de la venta de Dominga junto a Carlos Délano.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a la confirmación de la presentación de una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, luego que la investigación de Pandora Papers revelara la participación en la compraventa del proyecto minero Dominga.

Ante esto, la autoridad de Gobierno señaló en entrevista con Radio Concierto que “nosotros confiamos en que naturalmente todos los parlamentarios de Chile Vamos han entendido, y si alguno tiene una duda se la vamos a aclarar con la mejor de las voluntades, de que se trata de situación que no tiene nada nuevo ni el más remoto asomo de algo que no haya sido apegado a la ley”.

“Nosotros somos los primeros interesados (en aclarar) y no teníamos ningún inconveniente con una comisión investigadora o si el Ministerio Público querer volver a revisar estos hechos. Vamos a ser los primeros interesados en aclarar esta situación a la brevedad Los diputados de oposición me decían que no se pagó ningún impuesto y eso es falso”, agregó.

En declaraciones al mencionado medio, el secretario de Estado calificó las acusaciones como “falsas” y aseguró que “hay que contar las cosas como son. Cuando te dicen que no se pagaron los impuestos, y éstos se pagaron 24 horas después, uno ve un ánimo político de usar una acusación constitucional”.

“Aquí lo increíble es que aparece una noticia el domingo y el lunes en la mañana se anuncia una acusación constitucional, no una comisión investigadora”, añadió.

Consultado sobre si el jefe de Estado sabía efectivamente de la transacción, lo cual negó el pasado lunes en un punto de prensa, la autoridad recalcó que todo eso “es una especulación. Y presentar una acusación constitucional sobre materias tan graves en base a sospechas de cosas que ocurrieron hace 11 años no tienen ningún asidero”.

“Lo más relevante son otras cosas, como por qué se vendió esa participación o por qué no existía ningún conflicto de interés de parte de los hijos del presidente”, cerró.