Militante denunció amenazas de muerte por parte del Partido de la Gente

La integrante de la colectividad aseguró que fue eliminada de grupos de WhatsApp e incluso fue víctima de amenazas hacia ella y sus familiares.

Partido de la Gente.

El pasado martes salió a la luz pública ciertas irregularidades en los gastos de campaña del ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. Debido a lo anterior, el Servel dio por iniciada una investigación con respecto a depósitos que se hicieron directamente en cuentas personales.

Además, a mediados de esta semana, algunos militantes del PDG denunciaron que tras haber realizado estos aportes, jamás recibieron rendiciones de las actividades en las cuales se recaudaron los fondos. “Cuando uno pregunta en qué se están gastando el tema de las lucas, nunca dicen nada”, fue lo que dijo Jorge Aravena, uno de los miembros.

Cecilia Lizama, ex militante del PDG, aseguró el pasado jueves, en conversación con el matinal Mucho Gusto, que “a nosotros, al principio nos dijeron que no había dinero para el pasaje de avión de Franco Parisi, así que juntábamos y depositábamos para que él pudiera venir en el avión, para su estadía. Luego, en un live, Franco nos dijo que no había plata para financiar su campaña presidencial”.

Tras notar este tipo de situaciones, Lizama comentó que “en junio yo comencé a hacer cuestionamientos de que todo el proceso, como se formaba el partido estaba viciado”. Posteriormente reconoció que “cuando uno hace una pregunta en los grupos de PDG, lo que hacen es eliminarte después de atacarte de una forma muy agresiva“.

En esta misma línea, la ex integrante del partido político en cuestión, sentenció que “los fanáticos de Franco Parisi ya no son seguidores, son fanáticos acérrimos”, agregando que “he recibido desde amenazas de muerte hacia mí y mi familia en Facebook, Instagram, Twitter, por mi WhatsApp. Porque publicaron mi número para todos los militantes. Es un acoso”.

Asimismo, Cecilia afirmó que desde el partido, se hace un llamado a “funar” a cualquier publicación periodística que no los deje bien parados. “Cuando se hace un artículo donde a Parisi no le agrada lo que están diciendo de él, el llamado se hacía público: vamos a denunciar a este periodista o a este canal“, señaló.

El pasado miércoles, en contacto telefónico con CNN Chile, Lizama expresó que “estoy totalmente desilusionada del partido y de Franco Parisi. Me siento engañada y me gustaría que el partido se limpie porque hay muchos militantes que entraron con una buena intención y que son personas honradas”.