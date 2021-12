Michelle Bachelet pidió extender el periodo presidencial en la nueva Constitución

La ex Jefa de Estado explicó que algunos países tienen gobiernos de cinco años y funcionan muy bien.

Michelle Bachelet.

La ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, expuso esta jornada en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, donde se mostró a favor de extender los periodos presidenciales y entregó sus definiciones respecto a ideas como cambiar el actual régimen político.

Al ser consultada por los cambios que baraja la Convención, la ex Jefa de Estado explicó que “los sistemas no resuelven todos los problemas”, sin embargo, reflexionó en torno al actual periodo presidencial y dijo: “¿Cuatro años es corto? Es corto, uno no alcanza”.

“La idea es buscar un sistema donde las personas sean estratégicas, ahora no se trata de estar 20 años y ser estratégico. Eso nadie lo quiere tampoco”, agregó la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU.

En ese momento, la ex presidenta de la República se mostró más cercana a extender el periodo presidencial a cinco años porque “¿seis años presidente de la república para tener más tiempo para hacer su programa? Claro, Lagos tuvo seis años y a mí me lo a cortaron a cuatro, pero ¿se imaginan seis años de un presidente malo? Es una tragedia para un país”.

“Creo que en otros países tienen cinco años y sin reelección -ni inmediata, ni futura-, puede ser bueno. Estados Unidos tiene eso, México tiene eso”, sugirió.

En la misma línea, MB aclaró que si la Convención decide hacer cambios en los periodos parlamentarios o presidenciales, “habría que dar un tiempo para los cambios, no puede ser una cosa abrupta. Porque los ciudadanos eligieron parlamentarios y presidente de la República”.

Además, habló del régimen político actual y señaló que no tiene muy claro si “uno parlamentario tendría cabida en nuestro país”.

“Ni los sistemas políticos ni los sistemas económicos responden a lo que las personas quieren, por eso se requieren nuevos sistemas económicos y nuevos sistemas políticos”, insistió, junto con pedir a la Convención promover “formas de participación ciudadana constantes, frecuentes. Una puede ser la iniciativa popular de ley, y puede haber otras, pero nosotros ahí tenemos un vacío bien grande como sistema político”.

Por último, respecto a la figura de primer ministro y presidente que existe en otras latitudes, Bachelet dijo que “Chile es uno de los pocos países que no tiene vicepresidente”, por ende, “no sé si en la cultura política chilena el modelo primer ministro, y presidente, pudiera ser entendido”.