Mesa de Unidad Social insiste en marcar “AC” pese a que eso podría inhabilitar el voto

Un irresponsable llamado hizo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, llamando a marcar AC el voto en el Plebiscito, acción que podría anularlo.

Muchas críticas recibió el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien hizo un llamado abierto a través de la televisión para que los chilenos marquen “AC” en el voto del próximo Plebiscito, pese a que eso acarrearía problemas.

Esto, porque al poner algo más allá de la línea que indica la preferencia, podría hacer que los apoderados de mesa impugnen la papeleta y terminen declarando nulo el sufragio.

Pero para este integrante de la Mesa de Unidad Social parece no importarle. “Queremos marcar ‘AC’ como una forma de manifestar que ninguna de las dos opciones que ofrecen es una asamblea constituyente plenamente soberana, que es lo que ha demandado este movimiento que ya lleva más de cuatro meses”, declaró a CNN Chile.

“Va a quedar demostrado que la mayoría de la gente o un gran número de personas está por una asamblea constituyente efectivamente soberana“, añadió.

Cerró diciendo que “la característica de una asamblea constituyente, por definición, es que es soberana y por lo tanto esto de que le marquen el quórum, que le determinan la forma de elección, que no se asegura la paridad de género, la plurinacionalidad, que no hay verdadera competencia igualitaria para los independientes y para los movimientos sociales, que está hecha a la medida de los partidos políticos… a nosotros no nos parece que (convención constituyente) es lo mismo que la asamblea constituyente”.

Este llamado se suma al de Luis Mesina, dirigente de “No + AFP”, que también pidió marcar ‘AC’ en el voto. Mucha gente lo rechazó por la misma razón: podría dejar anulado el voto.