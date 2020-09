"No vengo como un mesías": El particular mensaje de Pablo Longueira a la UDI

El ex candidato presidencial explicó los motivos de su reaparición en el escenario político actual.

Uno de los personajes más emblemáticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, reapareció ante la comisión política ampliada de su partido, donde explicó los motivos de su reaparición en la política, que estuvo marcada por su decisión de decir abiertamente que está por el Apruebo ante el plebiscito del 25 de octubre, una postura que es minoritaria al interior del gremialismo, que está por el Rechazo.

El ex ministro abordó sus intenciones de ser candidato para la elección de constituyentes en caso de que gane el Apruebo y también presidir la UDI. Esto último de cara a las elecciones internas que la directiva fijó este lunes para el 12 de diciembre.

Su intervención ocurrió en un escenario donde miembros del gremialismo se manifestaron molestos e incómodos por la forma en que comunicó sus deseos y porque a su juicio se debilita la postura institucional del partido.

Según varios personeros presentes en la reunión, Longueira dentro de su discurso señaló que “vamos caminando, amigos, divididos a un plebiscito en que no vamos a sacar así como íbamos más de 30% y no queda piedra sobre piedra, eso les quiero decir. Entonces, quiero que entendamos que estamos en un plebiscito divididos y, lo peor que nos puede ocurrir, es que no saquen el 30%, no lo van a sacar”, agregando que “ahí nos van a decir que el 70% de los chilenos quiere partir de cero, ese es el riesgo que estamos puestos”.

En ese sentido, y según las mismas fuentes, el ex candidato a La Moneda preguntó: “Cómo pueden creer que yo no quiero rescatar lo mejor de esta Constitución, es que saben el nivel en que estamos me impacta. Ustedes están por el no, no desde cero, yo estoy por el sí no de cero”. Y agregó: “Entonces, lo que tenemos que hacer es que (lo que están por el Rechazo) tenemos que explicar que es porque no queremos que parta de cero, y aquellos que vamos por el Apruebo diremos que no de cero. Qué es lo que nos une, el no partir de cero”.

De esta manera, ante los cuestionamientos que surgieron en los días previos, Longueira manifestó: “El punto está es que no vengo como un mesías, vengo a decirles una estrategia que nos una”.