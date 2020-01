Médico de Maipú fue despedido por salvarle la vida a una indigente

El Hospital El Carmen fue sancionado por despedir injustificadamente a un médico de Maipú que no obedeció la orden de dejar morir a una persona.

Una terrible denuncia recayó sobre el Hospital El Carmen luego de ser sancionados por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo por el despido injustificado de un médico de Maipú.

Según el profesional, de nombre César Salazar Schneider, la dirección del recinto público lo desvinculó luego que no respetara una cuestionable orden y le salvara la vida a una persona en situación de calle.

La acusación, según el medio La Voz de Maipú, recayó sobre su ex superiora, la doctora Ruth Leiva, quien limitaba el manejo y la atención médica en el servicio de urgencias e impedía que una mujer indigente cuya vida corría peligro, fuese atendida.

El médico de Maipú, César Salazar, se negó a cumplir esa orden y atendió a la mujer, salvándole la vida, razón por la cual fue despedido. De inmediato, el galeno tomó acciones legales.

Tanto la Dr.a Leiva, como el Dr. Juan Kher, director del Hospital El Carmen, fueron denunciados por este detestable hecho, siendo sancionados a pagar indemnización y otros ítems económicos al médico que los acusó.

El profesional detalló que, cuando vio que la mujer estaba teniendo gravísimos problemas respiratorios, pidió ayuda para atenderla, pero sus superiores antes mencionados le ordenaron que no hiciera nada y que la dejara morir, por ser una indigente.

La mujer en situación de calle era una paciente frecuente del recinto y el Dr. Salazar la conocía de antes, por lo que no dudó en salvarle la vida de manera inmediata. Sin embargo, tuvo que enviarla a la calle de nuevo, porque no sólo le negaron la atención, sino que también una cama para que se recuperara. Hasta el cierre de esta nota, el Hospital El Carmen no había emitido declaración alguna sobre este suceso.