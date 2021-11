ME-O y Yasna Provoste criticaron el caso de COVID-19 de Franco Parisi

El candidato del Partido de la Gente no podrá estar en nuestro país para las elecciones del próximo 21 de noviembre por tener que cumplir cuarentena en EE.UU.

Franco Parisi.

Tras confirmarse la noticia que Franco Parisi dio positivo por COVID-19 y que no estará en Chile para las elecciones del próximo 21 de noviembre, el candidato presidencial del PRO, Marco Enríqez-Ominami (ME-O) y la candidata de la DC, PPD y el PS, Yasna Provoste, reaccionaron a ello.

Fue a través de sus redes sociales que el candidato presidencial del Partido de la Gente, señaló que “el test PCR dio positivo lamentablemente ¿Qué es lo bueno? Que tenemos nuestro set de vacuna completa” y que “estamos completamente aislados de la familia y fue una buena decisión de no haber viajado el 7, tendré que estar aislado, tengo que hacer un test en 10 días, pero por lo general son 14 días”.

A raíz de las palabras del abanderado del PDG, ME-O señaló que “lleva semanas anunciando su regreso y fallándole a su militancia y adherentes. Es injusto lo que hace Parisi para su electorado, es una injusticia porque sus electores quisieran verlo, enfrentando en los debates, recorriendo Chile”.

A eso sumó que no ha “asumido responsabilidad en la justicia, no dar la cara y mentira tras mentira: en su país los PCR no funcionan, dan resultados inconclusos, que finalmente ahora tiene COVID”.

Aún así, le deseó “una gran mejoría, pero también le deseo a su electorado que encuentren un liderazgo que tenga coraje, de mirar a los ojos y avanzar”.

Además de ME-O, quien también tuvo palabras para el "papito corazón" fue Yasna Provoste, quien no fue tan dura con su contrincante. “Nadie está libre del contagio, desear que se recupere pronto”, afirmó, pero también agregó que “con la misma convicción, creo que alguien que aspira a dirigir Chile, lo mínimo que puede hacer es estar en el país”.

“En cualquier sociedad donde haya democracia, no debería haber chance para gente que no está aquí. No todo necesita regulación, sino que más decisión”, cerró.