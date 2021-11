ME-O aseguró que “Boric y Jadue no van a salvar a Chile” si llegan a La Moneda

"Mi gran diferencia con el diputado Boric es que para enfrentar a Kast, no se hace con pequeños acuerdos con algunas fuerzas, se hace un gran acuerdo de oposición", señaló.

El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), se refirió al programa de gobierno de su contrincante Gabriel Boric, que este lunes lo dará a conocer.

“Es impresentable que alguien presente un programa de gobierno pocos días antes, ya comenzó la franja, el periodo electoral, es vieja política, ese es el truco de alguien que cree que calculando y escondiéndose, sin decir, la verdad va a mantener una posición expectante en el debate electoral”, afirmó ME-O.

“Hay que elegir quien pasa a segunda vuelta y –difícilmente- quien presente un programa de gobierno a último minuto, improvisado, desconectado de la realidad -a mi juicio- va a poder enfrentar a José Antonio Kast”, insistió.

Enríquez-Ominami insistió en que la alianza del candidato del Frente Amplio con el Partido Comunista no es la opción para enfrentar a José Antonio Kast en primera vuelta.

“Soy un convencido de que se requiere con todas y con todos, mi gran diferencia con el diputado Boric es que para enfrentar a Kast, no se hace con pequeños acuerdos con algunas fuerzas, se hace un gran acuerdo de oposición”, señaló.

En la misma línea, agregó que “no me gustó lo que hizo el Partido Comunista y tampoco el diputado Boric excluyendo a los demás, pensando en que entre ellos dos, podían resolver y salvar al país. Boric y Jadue no van a salvar a Chile, no están llamados para hacerlo, aquí se requiere a Yasna, a Boric, a Jadue, al mundo ciudadano, a la Democracia Cristiana y al mundo más amplio para lograr grandes reformas”.

ME-O planteó que “el Frente Amplio sabe eso, puesto que sus principales partidos fueron parte de la Nueva Mayoría. El Partido Comunista sabe que no alcanza, que ellos, los mismos que ya gobernaron con la Nueva Mayoría, no les va a dar, se requiere algo mucho más audaz y por tanto, lamento esta vieja política de presentar un programa de gobierno a último minuto, intentando no tomar compromisos frente a los temas como el cuarto retiro”.

“Por tanto, la ambigüedad en esa y en distintas materias, demuestran que lo que hay ahí, es la repetición con caras nuevas, de una vieja política”, finalizó.