Marlén Olivarí sale al rescate de un ave herida en la playa de Reñaca

La ex animadora de televisión, que se encuentra en plena campaña para ser alcaldesa de Viña del Mar, sorprendió por esta acción muy fotografiada.

Marlén Olivari demostró que está de lleno en una campaña para ser la próxima alcaldesa de Viña del Mar y realizó una loable acción animalista que estuvo muy fotografiada.

Veraneantes del sector de Reñaca vieron cómo un pelícano muy herido en una de sus alas, arrancaba y trataba de protegerse dentro de un restaurant.

Según testigos, una de las personas llamó a Marlén Olivari porque dijo que ella es animalista y la ex rostro de televisión se demoró muy pocos minutos en llegar al lugar.

"Esto siempre lo hago, mis papás rescatan animales y es algo por lo que me siento muy afortunada. Somos animalistas de toda la vida. Además, no todas las personas saben qué hacer en estos casos. Llamé al refugio que siempre me presta ayuda en estos casos y me dijeron que por la hora lo llevásemos al día siguiente. Carabineros facilitó un canil con aire acondicionado, que es el que utilizan para transportar a sus animales, y lo llevamos a casa de mi mamá”, declaró Olivari a La Cuarta.

Afortunadamente, el pelícano ya se recupera en un centro de rehabilitación de Concón.