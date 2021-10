Mario Desbordes "destrozó" a Marcela Cubillos por su rol en la CC

"No sé si no vio un millón de personas en las calles que, manifestándose pacíficamente, nos pidieron y exigieron cambios", afirmó el ex presidenciable.

Mario Desbordes

El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, declaró que mantiene su apoyo para el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a menos de un mes de las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Desbordes sostuvo que “mi candidato es Sichel y yo creo que puede llegar perfectamente a la segunda vuelta. Hay una gran cantidad de personas que no están definidas todavía. Yo no quiero una elección en segunda vuelta entre los polos que más que proponer cosas, se oponen a cosas”.

“Por eso la candidatura de Sebastián Sichel, que tiene un buen programa de gobierno y que él creo que es una persona preparada, es lo que a mí me identifica”, agregó.

El ex presidente de RN profundizó que quiere “un candidato que defienda el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, el otro candidato de derecha dura lo quiere eliminar. Es una señal que a mí no me gusta, quiero un candidato que crea en el cambio climático (…) que condena la violencia con todas sus fuerzas y yo solidarizo con la víctimas de la violencia en La Araucanía, pero también en el centro de Santiago por esos 600 locales comerciales que cerraron”.

En ese sentido, afirmó que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, “comete un error al creer que toda la gente que vota por Sichel o de la centro-derecha moderada va a votar automáticamente por él para que no salga Boric. He escuchado a muchas personas decir ‘mira, si el escenario es Kast-Boric no voy a votar'”.

Mario Desbordes también se refirió al “clima polarizador” que se ha creado en la Convención Constitucional (CC), sosteniendo que “hay dos extremos, que es el Partido Comunista con un sector de la ex Lista del Pueblo, que están por el todo o nada; si no votan lo que yo quiero, bloqueo”.

Mientras que, por otro lado, se encuentra “el extremo duro, la derecha que perdió por paliza la campaña del Rechazo, que hizo una campaña brutal de descalificación, que el país se iba a morir entero si perdía el Rechazo”. Sobre estos últimos, aseveró que “ahora están intentando bloquear la Constituyente” y apuntó directamente al rol que ha tenido la convencional Cubillos.

“Yo no sé si Marcela Cubillos no vio un millón de personas en las calles o a los cientos de miles de chilenos que, manifestándose pacíficamente, nos pidieron y exigieron cambios. Ese grupo, que tiene un órgano oficial en el diario El Líbero y mucha ayuda de El Mercurio, está gastando mucha plata para que a la Constituyente le vaya mal o lograr un rechazo de salida, ese es su gran objetivo”, cerró.