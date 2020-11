Mario Desbordes dejó la escoba con un mensaje sin filtro para la oposición

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, concedió una extensa entrevista a Radio BioBio, donde se refirió a los intentos de unión de la oposición, a la supuesta infiltración de agentes extranjeros en el estallido social, y a su posible futuro como candidato presidencial.

La díscola autoridad -quien se perfila como la principal opción presidencial de Renovación Nacional- respondió a los cuestionamientos que se le hicieron a su coalición, que en el pasado Plebiscito constituyente fue tanto por el Rechazo como por el Apruebo.

En ese contexto, al ser consultado por si esta situación mostró divisiones que podrían marcar el fin de la coalición, la autoridad respondió categórico que "no, mostró que somos una coalición que tiene visiones distintas en muchas cosas y era legítimo votar Rechazo, tan democrático como votar apruebo y los que estábamos por el Apruebo, debemos respetar la posición de los que estaban por el Rechazo. Ganó el Apruebo y la coalición hoy está empeñada en primarias, unidos".

A esto, agregó en referencia a la oposición: "miren lo que pasa en las distintas coaliciones al otro lado, peleas, discusiones, no se ponen de acuerdo, no son capaces de sacarse una foto. Han intentado 50 veces sentarse a la mesa toda la oposición y eso es imposible. Además, sería un matrimonio por conveniencia, no tienen un mínimo común".

Intervención extranjera en el Estallido Social

Al ser consultado por la supuesta intervención extranjera que un informe de la DINE mencionaba y que a su vez mencionaron personajes como Juan Guaidó, el ministro de Defensa fue claro en sostener que no existen evidencias ni pruebas de tales sospechas, aunque de todas maneras mencionó datos como que "hay detenidos que son extranjeros", como si el fenómeno estuviese vinculado, cuando claramente se trata de dos situaciones diferentes.

"No lo dice solamente Guaidó. También Maduro, en más de un video aparece, en la misma época, jactándose de que estaba resultando lo planificado. Lo dice abiertamente, en Chile está resultando lo planificado, dice él, en el Foro de Sao Paulo. Están en la web, para el que los quiera ver. Eso lo dice el propio Maduro", afirmó Desbordes, para agregar que de todas maneras, "no tengo antecedentes que permitan confirmar esa tesis".

Luego, agregando la polémica frase "hay varios detenidos durante el estallido, de los que participaron hechos de violencia, que son extranjeros y eso también es otro dato duro", insistió en que "de ahí a pensar que esto fue planificado, fue hecho desde afuera. Yo no tengo ningún antecedente para eso".

Desbordes a La Moneda

Sobre sus posibles opciones como candidato a la presidencia, idea que ha sonado con fuerza gracias a su buen posicionamiento en las encuestas, y luego de que el secretario general de RN, Felipe Cisternas, sostuviera que es "la mejor opción de RN" para esta tarea, el ministro expresó que todo eso dependerá de su coalición, y que es una decisión que se tomará en marzo.

"Lo que acordamos con el Presidente es evaluar esto en marzo, no que hubiéramos acordado la salida para marzo, que es distinto. Hay que evaluarlo, hay que hacer una primaria competitiva en Chile Vamos, si queremos ganar la elección que se viene, cada partido tiene que poner sus mejores candidatos y candidatos. Dentro de RN hay un sector importante que cree que puedo ser el candidato del partido, las encuestas me apoyan también y es algo que vamos a ver en marzo. Si es útil, es necesario, si podemos ganar, por supuesto que es una decisión que tendré que tomar en ese minuto", cerró.