Mario Desbordes atacó "sin filtro" a Marcela Cubillos en redes sociales

El ex presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, protagonizó un tenso momento en redes sociales con la convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, en medio del crudo análisis de la centroderecha tras la contundente derrota del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el balotaje del domingo.

Todo comenzó con una declaración del ex diputado, quien cuestionó el rol del ex abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en la segunda vuelta, al considerar que no ejerció su liderazgo desde la centroderecha para respaldar al republicano.

“Se escondió, se desapareció. Por lo tanto, yo creo que mostró ahí que no le interesaba este proyecto colectivo, que era algo más personal y por lo tanto en mi opinión Sebastián Sichel no tiene nada más que hacer en nuestra coalición“, señaló el también ex ministro de Defensa en una entrevista a CNN Chile.

Los dichos de Desbordes llegaron a Cubillos, quien en su cuenta de Twitter afirmó que el ex congresista estaba “al estilo de (Matías) Pérez de Gasco ‘salgan de mi lago’. O de Daniel Stingo ‘salgan de mi Constitución’. Ahora es ‘salgan de MI coalición’“.

El ex líder de RN salió al paso de este mensaje y a través de la misma plataforma señaló: “Que bueno Marcela que ahora estés en la lógica de unir. Son tantos años en que estuviste dividiendo al sector entre buenos y malos“.

“Lástima que en primera vuelta atacaste gratis a José Antonio Kast después del apoyo que él te dio en tu elección, pero eso es pasado. ¿Sichel? Él se marginó solo“, cerró.