Mariana Aylwin nuevamente se lanzó contra la candidatura de Yasna Provoste

Junto con eso, afirmó que la candidata de la falange “no representa bien los ideales” del mundo DC. “Ella es una candidata mucho más de izquierda”, manifestó.

Mariana Aylwin tuvo duras palabras para el que fuera su partido político por 31 años, la Democracia Cristiana, y su candidata presidencial Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

En una entrevista con Radio Bío Bío, la excandidata a la Convención Constituyente tuvo, en primera instancia, una reflexión respecto a los comicios venideros: “Son los más importantes que se han realizado desde el retorno a la democracia. Es mucho lo que está en juego y estamos viviendo en un país en crisis, con una crisis profunda que tampoco habíamos tenido en los últimos 30 años”.

En ese sentido, agregó que “creo que lo que se define en esta elección va a ser muy importante para el futuro y a mi entender hoy día tenemos un país más inseguro, más dividido, más pobre que el que teníamos el 18 de octubre (de 2019). Con más endeudamiento, con más confrontación, con más populismo”, asegurando que la solución se logrará “eligiendo un presidente que sea capaz de buscar un acuerdo básico de convivencia para construir desde lo que ya existe y para estabilizar la democracia”.

Respecto al populismo mencionado por ella misma, menciona: “Yo creo que los programas de algunos candidatos, y especialmente el programa de Gabriel Boric, es voluntarista y uno podría decir populista también”.

Pero en ese ítem no solo aludió al abanderado de Apruebo Dignidad: “Yo ya veo -en el caso de Yasna Provoste- la presión que han hecho sobre Carolina Goic es realmente impresionante. ¿Ahí qué se está buscando? ¿El bien del país o la popularidad fácil?”.

En ese sentido, aprovechó de destacar a Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), presidenciable al cual entregó su apoyo públicamente y de cuyo equipo forma parte, y también a Carolina Goic, otrora carta presidencial de su exconglomerado.

“Digamos las cosas como son, Sebastián Sichel de alguna manera pagó un costo alto por defender el rechazo al cuarto retiro y lo mismo le está pasando en su popularidad a Carolina Goic. Sin embargo, ambos han mostrado un liderazgo que tiene por encima el bien del país respecto de una situación que puede ser negativa para Chile, para los pensionados y para los más pobres”, expresó.

Ya en concreto, no se guardó ningún tipo de crítica contra la Democracia Cristiana, asegurando que “dejó de tener buenas cartas presidenciales hace mucho tiempo. Creo que Carolina Goic fue un nombre acertado, yo voté por ella y después me fui de la Democracia Cristiana, porque no estuve dispuesta a votar por (Alejandro) Guillier”.

“En lo personal, creo que la candidata que eligieron no representa bien los ideales del mundo democratacristiano, de la cultura democratacristiana. Ella es una candidata mucho más de izquierda”, expresó respecto a Yasna Provoste. En esa misma línea, agregó que “yo no votaría jamás por una persona que presenta un proyecto de ley para indultar a personas que incendiaron, saquearon, tiraron bombas molotov, atacaron a la autoridad”.

Por lo demás, la hija del expresidente Patricio Aylwin recalcó: “Tampoco votaría por una persona que defiende el cuarto retiro y que ahora aparece como partidaria de una alianza público-privada cuando ella ha estado todo el tiempo ejerciendo su función de parlamentaria en contra del mundo privado. Para mí ella, esa candidatura, no es creíble”.