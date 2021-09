Marcela Vacarezza reveló inédita historia sobre su padre en la dictadura de Pinochet

La animadora relató los complicados momentos que vivió Ricardo Vacarezza cuando era dirigente del Colegio Médico en 1986.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora de televisión respondió a todos los que la acusaron de supuestamente apoyar al régimen de Augusto Pinochet, revelando los problemas que vivió su familia en aquella época debido al rol gremial de su progenitor.

“Después de todos los improperios recibidos creo que es el momento de aclarar algo respecto a quienes me dicen pinochetista. Durante el año 1986 y debido a que mi padre era el presidente del Colegio Médico general, y según ‘algunos’ desordenaba el panizo y era considerado una persona ‘non grata’ para la dictadura, comenzaron a intimidarnos telefónicamente con amenazas y palabras de grueso calibre”, expresó.

Vacarezza agregó que en las llamadas amenazantes “me decían ‘te vamos a tajear esa cara tan bonita que tienes si tu padre no se calla’, entre otras cosas”.

“Teníamos también un auto sin patente, con vidrios polarizados vigilándonos todos los días fuera de la casa, y no me cabe duda que ocurrían otras cosas que no nos contaban para no atemorizarnos”, complementó.

La animadora relató que “yo tenía 16 años. Mi historia familiar donde crecí y de donde aprendí está lejos de ser partidaria de la dictadura. La reconozco como tal y como un período donde se cometieron atrocidades imperdonables”.

“Lo mío no es nada al lado de todo lo que ya sabemos que ocurrió y para cuyos familiares no hay consuelo. Mas no por todo esto no voy a pensar que hoy lo mejor para Chile es tener una visión de futuro que permita que este sea un país donde su centro sea propiciar la dignidad de las personas”, cerró.