Marcela Vacarezza lanzó una ácida crítica a Gabriel Boric sobre el Caso Carozzi

La animadora de televisión radicada en Miami reaccionó furiosa al comentario del diputado y candidato presidencial.

MARCELA VACAREZZA

El diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la polémica entre La Red y Carozzi en medio de la transmisión del documental político "La batalla de Chile".

Ante las especulaciones, el canal informó que "efectivamente la empresa @carozzimencanta retiró su publicidad de LaRed por emitir #LaBatalladeChile. Contestaremos a esta insólita decisión, que pareciera buscar una censura editorial, a través de nuestras pantallas como siempre lo hemos hecho".

Por su parte, la empresa aludida precisó que "esta aseveración es completamente falsa y no entendemos su objetivo. No hemos retirado la publicidad de La Red por emitir ‘La Batalla de Chile’. Por respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar no auspiciamos programas con contenido político".

Ante esto, el candidato frenteamplista planteó en sus redes que "la concentración del dinero también daña la libertad de expresión, como lo muestra el castigo de Carozzi a LaRed TV por mostrar La Batalla de Chile. En noviembre demostraremos que somos más quienes no queremos censura ni abusos de poder".

Al tanto de este análisis, la presentadora de televisión le respondió al parlamentario y le hizo ver un supuesto error.

"No señor, se equivoca. Si bien es una medida cuestionable, no es censura ni abuso de poder, es sólo no querer verse asociado a cierto contenido lo cual se llama libertad de acción. Le apuesto que si fuese al revés los estaría aplaudiendo", cerró.