Marcela Vacarezza criticó a Daniel Jadue tras lanzar dura advertencia a las pymes

La ex rostro de tv criticó los dichos de Jadue sobre las pymes ante un futuro aumento de sueldo en Chile.

La ex panelista del "Buenos Días a Todos", Marcela Vacarezza, hizo arder las redes sociales tras criticar las ideas del candidato presidencial Daniel Jadue, en entrevista a Meganoticias Alerta el pasado sábado 3 de julio, donde se refirió al sueldo mínimo en Chile.

El candidato del PC detalló la dinámica que busca implementar para el funcionamiento de empresas en Chile al subir los sueldos mínimos, generando polémica en las redes sociales, entre ellos un polémico comentario de la esposa de Rafael Araneda.

“Las empresas que no son exitosas, que no son capaces de pagar buenos sueldos y contribuir al Estado, no pueden existir", es la polémica frase que el abanderado comunista habría mencionado a Rodrigo Sepúlveda en la entrevista, siendo cuestionado rápidamente.

“Pensé que no era cierto que Daniel Jadue había dicho que las Pymes que no podían pagar altos sueldos no debían existir. Lo vi”, escribió la psicóloga en su cuenta de Twitter, siendo acusada de sacar de contexto la frase de Jadue, entre otras cosas.