Marcela Vacarezza arremete con todo contra Irina Karamanos

Marcela Vacarezza e Irina Karamanos protagonizaron un nuevo round en sus redes sociales, todo por el concepto de Primera Dama.

El enfrentamiento comenzó cuando a través de su cuenta de X (exTwitter), Vacarezza criticó fuertemente a Karamanos, por una entrevista donde mencionaba que se sentía orgullosa por su papel como Primera Dama.

Algunos minutos después, la pareja del presidente Boric tomó la decisión de responder a la psicóloga y su comentario se llenó de comentarios en redes sociales. En la publicación, Irina reafirmaba su postura contraria al cargo, explicó que “culturalmente se les dice ‘Primera Dama’” y la invitó llevar esta conversación cara a cara.

Marcela Vacarezza con todo contra Karamanos

Pero, Marcela Vacarezza no se tomó nada bien el comentario de Karamanos. La exanimadora de televisión, respondió y cuestionó duramente la postura de la activista feminista. No feliz con eso, además le enrostró antiguas críticas sobre el tema.

“Me llama la atención que exprese que se ‘enorgullece… de su título público de Primera Dama’ y se autodenomine como tal, en relación a sus antiguas declaraciones respecto al tema”, comenzó diciendo.

Finalmente, la esposa de Rafael Araneda añadió “¿Quitar legitimidad por los privilegios que conlleva el cargo? El tema no son los privilegios en sí (concepto que ustedes desacreditan per se), es qué se hace con esos privilegios. Y aprovecharlos positivamente y por el bien del país se agradecería. Lo ‘gomero’ no es intrínseco al cargo”.

