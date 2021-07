Marcela Cubillos tildó de "tirana" a Elisa Loncón por manejo de la CC

La constituyente de Chile Vamos respondió a los dichos de la presidenta de la Convención, quien acusó que el Rechazo es un sector lleno de privilegios.

En plena sesión de la Convención Constitucional, la representante de la UDI, Marcela Cubillos, lanzó todos sus dardos contra la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, luego que la convencional mapuche aseguró en el programa Mentiras Verdaderas de La Red que quienes votaron por el Rechazo en el plebiscito son parte de un “sector del privilegio”.

“Tenemos un sector incómodo sentado ahí, que es el sector que no estuvo de acuerdo con escribir la nueva Constitución, el sector del Rechazo. Y ellos están muy incómodos, dentro de su incomodidad les parece muy mal las manifestaciones de diversidad que hacemos, como por ejemplo, hablar en el idioma (…) ellos siempre han estado en una situación de privilegio y desde el privilegio nunca se sintieron en una posición como la que hoy están que es minoritaria”, aseguró Loncón.

Al respecto, la ex ministra de Educación acusó que la presidenta de la Convención no estaría dirigiendo de buena manera la instancia constitucional, al imponer su visión de mundo por sobre el bien común de los constituyentes.

Según recordó la representante de la UDI, el pasado miércoles 21 de julio, Elisa Loncon emitió un discurso en el hemiciclo donde “habló de amor”; sin embargo, “en la noche sembró división”. “Y a nuestro juicio, se pavimenta un camino de tiranía que también tenemos que hacer los descargos”, continuó la ultraderecha.

En relación a los privilegios de los promotores del Rechazo que acusó Loncon, la esposa de Andrés Allamand contestó que la académica “no solo descalificó a un grupo de convencionales, sino que a más de un millón de chilenos que nos eligió para estar acá”.

“Más grave aún, usted no hace una opinión política, sino que divide a chilenos en buenos y malos, entre aquellos que sí tienen derecho a estar aquí y entre aquellos, que a su juicio, no, aunque hayamos llegado con muchos más votos. Usted define qué opiniones o qué sector político es moralmente aceptable y cuáles posiciones no son moralmente tolerables”, arremetió la convencional de Chile Vamos.

En esta línea, la ex secretaria de Estado dijo que Loncon no está pensando en hacer una nueva Constitución “para todos los chilenos”, sino que “solo para aquellos que piensan como ella o que tienen, sí, el privilegio de caber dentro de sus categoría morales”.