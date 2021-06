Manuel José Ossandón manifestó públicamente su apoyo presidencial a Yasna Provoste

El senador de RN manifestó que la presidenta del Senado "es una persona que tiene muchas diferencias conmigo, pero tiene carácter".

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, analizó el presente de los candidatos presidenciales de Chile Vamos de cara a las primarias del 18 de julio, donde sorprendió al decir que la derecha tiene muchas opciones de no pasar a la segunda vuelta presidencial, por lo que ya tiene a su candidata en esta instancia: la presidenta del Senado, Yasna Provoste.

“No me gustó el debate. Estuvo muy plano, faltó un mea culpa con fuerza, con un proyecto más contundente de una centro derecha más activa”, aseguró el parlamentario en entrevista con T13 Noche. A su juicio, los candidatos "deberían ponerse de acuerdo con los partidos políticos y en vez de hacer una primaria, preparar a un candidato, al que sea más competitivo para la presidencial”.

El senador RN advirtió que su candidato "va a ser el que pueda competir con fuerza en la presidencial, pero con un proyecto claro, concreto”.

En cuanto a su opción de que un candidato de derecha no pase a segunda vuelta presidencial, el ex presidenciable en 2017 afirmó que "si no pasa la derecha no solamente voy a votar por ella (Provoste), voy a trabajar por ella. Yo no le tengo ningún miedo a la centroizquierda. Prefiero un proyecto de centroderecha, pero un proyecto de verdad, ayer no vimos ningún proyecto de verdad”.

Por otro lado, añadió que “Provoste es alguien que tiene grandes características, siempre ha sido republicana. Es una persona que tiene muchas diferencias conmigo, pero tiene carácter, tiene las cosas claras, que hay que proteger las instituciones”.