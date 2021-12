Manuel José Ossandón sorprendió al revelar a quién apoyará en el balotaje presidencial

A pesar de su apoyo, el senador oficialista le envió ocho medidas a su candidato con el fin de obtener mayores apoyos en la próxima segunda vuelta presidencial.

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, confirmó su apoyo total al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aprovechando de entregarle un documento con ocho “recomendaciones”.

Pese a tener diferencias con el republicano, el parlamentario afirmó que se pondrá tras la candidatura de Kast porque “tiene un liderazgo, consistencia, carácter y preparación para enfrentar temas importantes y sentidos para la ciudadanía”, lo que no ve en el abanderado del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric.

Dentro de sus sugerencias para Kast, el parlamentario solicitó al candidato a La Moneda elevar las penas para delitos “de cuello y corbata”, terminar con el actual sistema de AFP, declarar el agua como bien nacional de uso público, mantener el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y no retroceder en la gratuidad de la educación superior.

Respecto al sistema previsional, solicitó el “fin del modelo de las AFP como se conoce, división del modelo de gestión administrativa y gestión financiera, tope a las utilidades de los agentes que administran los recursos ahorrados por los cotizantes”, explicó en el documento al que accedió la radio Bio Bio.

El honorable también solicitó fortalecer el sistema público de salud, aumentar las penas para quienes inciten a menores de edad a cometer delitos y garantizar la extensión de la Línea 4 de Metro a Bajos de Mena en Puente Alto.

Pese a ser de centroderecha, el apoyo del senador a José Antonio Kast estaba en duda porque el senador había manifestado tener diferencias con el republicano.

Incluso, en sus redes sociales, acusó que si José Antonio Kast no se abre al centro y no “reconoce que las protestas de octubre fueron una ola de descontento social y no un estallido delictual, difícilmente podrá ganar la elección”.

“Quiero lo mejor para Chile y exijo como ciudadano que los programas de Boric y Kast se moderen, propongan cambios que el país requiere y sean realizables en lo económico. Estamos en un momento donde no hay espacio para improvisaciones, cualquiera sea el nuevo Gobierno”, señaló en Twitter.

Si @joseantoniokast no se abre al centro y si por ejemplo no reconoce que las protestas de octubre fueron una ola de descontento social y no un estallido delictual, difícilmente podrá ganar la elección. El debe asumir que la gente quiere cambios.

El senador hizo públicas sus recomendaciones, pese a que recientemente criticó la carta del ex candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien planteó nueve exigencias para Kast.

El legislador dijo que “uno no puede poner condiciones a un candidato por la prensa, si quiere se las dice personalmente”.