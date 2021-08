Malucha Pinto nuevamente aclaró sus dichos sobre la Teletón y se lanzó contra Paty Maldonado

La actriz aclaró sus palabras en el programa Espacio Cultural donde indicó que no debiéramos "seguir propiciando la Teletón" y también arremetió contra Sábados Gigantes.

La actriz nacional Malucha Pinto conversó con el podcast La Hora Mediática, donde se refirió a sus declaraciones en el programa Estallido Cultural la semana pasada. En él, entre otras cosas, sostuvo que la Teletón no era un espacio “que debiéramos seguir propiciando”.

De esta forma, y por primera vez, la actriz hablaba abiertamente de los cuestionamientos que generaron sus palabras. Al ser consultada sobre el tema, quiso aclarar algunos puntos. Primero, criticó que “desgraciadamente, los chilenos y chilenas nos informamos por los titulares”.

“Aquí hubo un titular que decía Malucha Pinto se va en contra de la Teletón y el Don Francisco. Ese es el titular, si tú lees el artículo te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con el titular”, señaló, como primer tema.

Seguido a eso, quiso destacar que tiene un gran “respeto” por los centros de rehabilitación de la Teletón donde realizan un trabajo “extraordinario”.

Te puede interesar: Prefiere gente honesta: Deportista chilena rechazó oferta de financiamiento de Andrónico Luksic

“Nunca me he ido ni pienso que el Estado se tengan que hacer cargo de los centros de rehabilitación Teletón. El tema de las personas en situación de discapacidad, es un tema muchísimo más complejo, más profundo”, sostuvo, agregando que esta obra solidaria no puede hacerse cargo de este tema tampoco porque “la discapacidad o las situaciones de discapacidad son variadas, son múltiples. Por ejemplo, qué hacemos con nuestras calles, nuestros barrios, nuestras ciudades para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar y tener acceso a los lugares públicos”, planteó.

Es por esto, que la constituyente sostuvo que “los derechos de las personas con discapacidad tienen que estar garantizados y consagrados por el Estado. Es la única manera que se conviertan en ciudadanos igual que tú y yo”.

“Yo tengo reparos de este gran show mediático, donde todos los chilenos durante dos días estamos viendo este espectáculo, de algún modo, en que vamos, apoyamos, damos nuestra plata, vamos con los niños. Es todo un instante así como magnífico, solidario, pero el resto de los 12 meses del año, en la cual esos derechos no están consagrados, ¿qué es lo que pasa? En que esa persona que dio su plata y fue hasta el Banco de Chile a romper el chanchito (sic), pero después no hay campaña de prevención, no hay campañas de promoción a la inclusión, de respeto a la universidad, eso no está instalado en el país”, cuestionó.

Además de sus declaraciones sobre la Teletón, Malucha Pinto fue consultada con respecto a las declaraciones que le dedicó Patricia Maldonado, luego de que, también en Estallido Cultural, calificara a Don Francisco como una persona de “luces y sombras” y criticara lo ocurrido en Sábado Gigante, un espacio “machista y patriarcal”, cuestionando además el trato hacia las mujeres que había en él.

Te puede interesar: Sebastián Piñera defendió la extensión del IFE Universal ante arremetida del cuarto retiro

La ex panelista del Mucho Gusto, en su programa Las Indomables, criticó sus palabras manifestando que “Sábado Gigante le dio de comer” y que “nunca hay que morder la mano, la vida tiene muchas vueltas”. Además, la acusó de ser cómplice de las distintas situaciones que ocurrieron en el programa mientras ella fue parte de él. “Señora, usted fue cómplice (…) porque si yo veo un maltrato hacia una mujer, me importa un perno quedarme sin pega”, afirmó.

Sobre esto, la actriz aclaró que “a mí nadie me dio de comer” porque “yo me he esforzado y trabajo desde los 17 años. Estudié en el colegio, fui a la universidad, me he esforzado mucho, he hecho mi trabajo de manera impecable, la única que se ha dado de comer soy yo misma y con mi trabajo y mi empeño, mi pasión y mi amor por lo que hago”.

“He podido sustentar mi casa, sustentar a mis hijos, porque tampoco he tenido papás que me han acompañado en ese proceso, y he podido sustentarme yo misma, y he podido también sustentar mi vida artística, apoyar y subvencionar el arte en este país a través de mi trabajo. Entonces aquí, nadie me ha dado de comer”, manifestó.

Finalmente, aprovechó de mandarle un mensaje a la "Maldito: “Yo estoy tan en desacuerdo con Patricia Maldonado en tantas cosas”.

“Una persona que usa una joyita, un corvo en su cuello, al lado de su corazón, es una persona que honra los horrores que pasaron en Dictadura. Manuel Guerrero, Santiago Nattino y (José Manuel) Parada fueron degollados con un corvo y ese corvo ella lo lleva en su pecho. Entonces es una persona con la que yo no quiero tener ninguna relación”, finalizó.