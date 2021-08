Malucha Pinto aclaró sus polémicos dichos sobre la Teletón

La constituyente utilizó su Twitter para explicar que se "pone a las personas en situación de discapacidad como vulnerables, sujeto de lástima y caridad".

La actriz nacional, Malucha Pinto, está en el centro de la polémica en redes sociales, luego de realizar controvertidas declaraciones sobre el rol que la Teletón cumple actualmente en nuestro país.

Fue en un entrevista al programa online, Estallido Cultural, donde la también convencional constituyente por el distrito 13 dijo que, aunque este evento benéfico televisado cumplió un rol y visibilizó la discapacidad, “no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando”.

Ante esta situación, la tarde de este lunes, la actriz recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar lo que piensa sobre la Teletón y comenzó diciendo que el tema de fondo es que “los derechos de las personas en situación de discapacidad deben estar garantizados por un estado que participativamente, junto a las comunidades involucradas, aborde esta situación”.

La actriz valoró el trabajo que hacen los centros de la Teletón, “que atienden a miles de familias a lo largo de todo Chile, son extraordinarios, de eso no hay duda”, pero recalcó que “la metodología para obtener esos fondos no siempre es todo lo transparente y además pone a las personas en situación de discapacidad como personas vulnerables, sujeto de lástima y caridad” y que “ha recurrido a elementos mediáticos que no son los mejores”.

Finalmente, la actual constituyente reconoció que “durante años la Teletón visibilizó un mundo que permanecía en el silencio y eso ha sido un aporte. Las comunidades de personas en situación de discapacidad hoy se organizan, dando una lucha fundamental para que este país garantice sus derechos para que ellos y ellas vivan en igualdad de condiciones y entreguen la belleza de sus inmensas habilidades”.