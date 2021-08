Maite Orsini anunció que está en clases de box para evitar "agarrones" en la calle

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales tras revelar que inició clases personalizadas de box.

A través de su cuenta de Instagram, la parlamentaria compartió una foto portando guantes en el ring, confirmando que entre todas sus labores diarias, inició una práctica en el deporte.

“Como si con el trabajo legislativo, las tres presidencias de comisión, el trabajo territorial, la militancia, las clases de piano (…), el magister en seguridad, los domingos de fútbol (…) y las 30 horas semanales que hago de turno en mi compañía de bomberos no fueran suficientes, me embarqué en el box y me tiene mal de amor”, detalló en su cuenta de Instagram.

“Hacer deporte siempre es bueno para el alma, pero hacerlo además aprendiendo una disciplina, y que además podría ser de utilidad algún día que necesite defenderme de un agarrón en el poto en la calle, es lo más”, cerró la parlamentaria con humor.