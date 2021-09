Madre publicó grave denuncia en contra del Hospital Gustavo Fricke de Viña

"Mi bebé está llena de caquita", reveló la joven en un fuerte video publicado en sus redes sociales. La respuesta del hospital dejó mucho que desear.

Una grave denuncia realizó la joven Catalinna Núñez a través de sus redes sociales, donde reveló las indignantes negligencias por parte del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Según detalló en su cuenta de Instagram, su pequeña hija de 1 año y 10 meses se encontraba en su cama rodeada de excremento, sin cuidado alguno.

"Por favor, máxima difusión. Esto no puede pasar. Hoy dejé a mi hija hospitalizada por cuadro respiratorio en la Unidad de Pediatría del Hospital, de 7 a 10 am. Hay que salir de la habitación por cambio de turno. Entro a las 10 y estas son las condiciones que me la encuentro. No saben la gravedad de esta situación", escribió.

Además, detalló que "mi hija comiéndose su excremento sin ningún personal, sin contención, le pudo pasar algo más grave. Una caída o lo peor. Mi abogada ya está trabajando en el caso y que se hagan responsables con este tipo de negligencia".

Para respaldar su denuncia, la madre grabó la cuna de la pequeña, donde se ven manchas de fecas.

A través de un comunicado difundido por el diario La Estrella de Valparaíso, el hospital informó que "se dispuso el aseo personal de la paciente así como la sanitización completa de la sala, la cuna y sus enseres".