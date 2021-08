Macarena Orellana reveló que recibió llamados de asesores de Luksic tras rechazar su apoyo

Macarena Orellana afirmó que "tengo redes que me van a permitir llegar al mundial, sin tener que tranzar mis principios".

La deportista nacional Macarena Orellana, más conocida como "La Maquinita", entregó nuevos detalles acerca de su decisión de rechazar la propuesta de Andrónico Luksic. Recordemos que el empresario le ofreció ayuda económica para poder concretar su anhelo: viajar a Egipto y competir en el mundial de kickboxing.

En un extenso hilo de Twitter, la joven deportista le respondió al empresario, a quien acusó de intentar "utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen".

"Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema", argumentó Macarena.

Sobre su comentada respuesta en redes sociales, "La Maquinita" se refirió en Mentiras Verdaderas.

"Siempre que escribo me pasa que pienso mucho las cosas y después las escribo de una", analizó, sobre el tiempo que le demandó reaccionar públicamente a la millonaria propuesta del empresario.

"De hecho, me llamaron los asesores de Luksic -porque tampoco me llamó él- para decirme (sobre la ayuda)… y les respondí que les iba a responder públicamente y ahí me puse a escribir altiro", reveló.

Consultada sobre un posible encuentro con el empresario para hablar sobre lo sucedido, la deportista fue enfática. "¿Qué podría conversar yo con una persona como él? Yo creo que es una persona que tiene tanto, tanto dinero (…) pienso que si hay como una buena intención… a mí me ha llegado harto apoyo, de personas que me han depositado lucas. 5 lucas, 10 lucas, y nadie me ha hecho un tuit diciendo ‘tranquila, aquí te mandé’. Creo que esto tiene otras intenciones, y esas intenciones tiene que ver con posicionarse como una persona que hace acciones sociales", reflexionó.

"Yo sé que hay muchas personas y deportistas que necesitan dinero y han recibido plata de esta persona como de otros empresarios. Creo que la forma en la que se vive en este país, a mí no me permite juzgar las posiciones de nadie que se ha visto en necesidades económicas de poder sustentar lo que sea. Yo pienso que tengo redes que me van a permitir llegar ahí, sin tener que tranzar mis principios", concluyó.