Luis Alarcón rechazó una oferta de TVN porque era "miserable"

El actor aplaudió la retransmisiones de teleseries: “La gente me dice, ‘pero si usted está en todas partes'”.

El legendario actor nacional, Luis Alarcón, de 92 años, relató que hace un tiempo atrás TVN le ofreció regresar a las teleseries pero con una “oferta miserable”.

En conversación con El Mercurio, el intérprete hizo un repaso por su gran carrera televisiva durante la época dorada de las teleseries, donde destacó a su personaje favorito Pedro Chamorro de La Fiera.

Dicha producción actualmente es retransmitida por la señal nacional, una fórmula que también han utilizado para otras ficciones como Romané y El Circo de Las Montini, de las cuales también fue parte.

Sobre ello, aseguró que: “Que vuelvan a dar la teleserie ayuda a que mis personajes se mantengan vigentes. La gente me dice, ‘pero si usted está en todas partes'”, dijo.

“Sin duda que Chamorro es uno de mis personajes de teleserie favoritos. Además, esa es una que está muy bien escrita y que me recuerda una época en que las teleseries tenían un espíritu diferente”, comentó, para luego lanzar una crítica al formato.

“Hoy las teleseries ya no se hacen en los canales. Las realizan en empresas externas y eso hizo que se deshumanizaran”, sostuvo.

Por otra parte, también habló de sus últimas participaciones en pantalla, correspondientes a La Colombiana y Dime quién fue, ambas de 2017 donde sus roles eran menos protagónicos.

“Eso es algo lógico por mi edad. Por supuesto que ya no puedo hacer acrobacias, ya no estoy para eso, pero puedo memorizar perfectamente mis libretos. A pesar de eso, no me llamaron nunca más de la televisión”, dijo.

Sin embargo, el artista recalcó que lo que más le molesta es el poco conocimiento de quienes hoy están en puestos claves en los medios de comunicación.

“Yo estuve veintitrés años seguidos en Canal 7 (TVN). Los ejecutivos, los productores, me conocían, y yo era como una especie de autoridad en el canal, pero eso fue cambiando. Si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”, señaló.

En esa misma línea, el actor desclasificó que sí recibió ofertas de parte de TVN para volver a actuar tras su paso por las ficciones en 2017, pero que decidió no recibirlas porque el pago no era acorde a su trayectoria y trabajo.

“Con el último con el que conversé en Televisión Nacional no tenía la más mínima idea de quién era yo y me hizo una oferta miserable”, detalló sin dar nombres ni los montos específicos que aseguró: “Eran para el olvido”.

A pesar de este mal momento, el querido artista declaró que de todas formas se queda con el cariño del público que recuerda y destaca su labor en pantalla. "Eso me pone feliz, porque uno actúa sobre todo por el aplauso y la valoración de la gente”, cerró.